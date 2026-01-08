Expo Les Talents Dévoilés rue des Naufragés Penmarch

Expo Les Talents Dévoilés

rue des Naufragés Chapelle de St-Pierre Penmarch Finistère

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-31

2026-04-11

Exposition collective de l’association Les Talents dévoilés, huiles, aquarelles, pastels ou acryliques réalisés à l’atelier, thèmes variés, marine, portrait, floral, campagne, soyez curieux, venez découvrir l’univers des artistes locaux, ainsi que l’histoire de la chapelle dans ce site d’ exception. .

rue des Naufragés Chapelle de St-Pierre Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 22 44 51 18

English : Expo Les Talents Dévoilés

