Expo Les Talents Dévoilés rue des Naufragés Penmarch
Expo Les Talents Dévoilés rue des Naufragés Penmarch samedi 11 avril 2026.
Expo Les Talents Dévoilés
rue des Naufragés Chapelle de St-Pierre Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-04-11
Exposition collective de l’association Les Talents dévoilés, huiles, aquarelles, pastels ou acryliques réalisés à l’atelier, thèmes variés, marine, portrait, floral, campagne, soyez curieux, venez découvrir l’univers des artistes locaux, ainsi que l’histoire de la chapelle dans ce site d’ exception. .
rue des Naufragés Chapelle de St-Pierre Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 22 44 51 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expo Les Talents Dévoilés
L’événement Expo Les Talents Dévoilés Penmarch a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Destination Pays Bigouden