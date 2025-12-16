Expo Lieux de mémoire de la chouannerie morbihannaise Bignan

Expo Lieux de mémoire de la chouannerie morbihannaise

Médiathèque Bignan Morbihan

Début : 2026-01-10

fin : 2026-02-27

2026-01-10

L’exposition 2025 de la Maison Natale de Pierre Guillemot sera présentée à la médiathèque, visible aux heures d’ouvertures. .

Médiathèque Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 24 41

