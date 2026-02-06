EXPO LISIÈRES SAUVAGES Théâtre Le Passage Fécamp

EXPO LISIÈRES SAUVAGES

Théâtre Le Passage 54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-12

fin : 2026-06-26

2026-02-12

Exposition photographique

MÉLANIE DORNIER LISIÈRES SAUVAGES

Vernissage le jeudi 12 février 2026 à 18h

L’histoire commence ainsi, au moment où tout bascule. Une femme décide soudainement de tourner le dos à la société. En quête d’un nouvel équilibre, elle s’enfonce dans la forêt.

Non loin de là vit Mélusine, mi-femme, mi-créature, victime d’un maléfice. Entre mythe et réalité, les deux récits de métamorphose s’enlacent.

Réalisés grâce au procédé argentique Lith, les tirages monochromes de Mélanie Dornier révèlent la figure féminine et interrogent notre rapport à la nature, à l’animalité et à la liberté.

Du 12 février au 26 juin 2026. .

Théâtre Le Passage 54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81 info@theatrelepassage.fr

