Expo : L’Ukraine mérite la paix, stop coalition des volontaires néofascistes !

Une expo qui contredira le récit belliciste qui fait croire (à tort) que le monde naquit le 22 février 2022 suite la réaction de la Russie officiellement sans cause rationnelle.

**Samedi 17 mai de 14h à 18h Place Kléber à Strasbourg.**

Helena vous explicitera son opinion (via expo) sur la guerre qui ravage son pays d’origine.

Rien à vendre et garantie sans bourrage de crâne belliciste.

Souvenez-vous : « Il n’y a qu’un seul responsable, c’est moi » dixit Macron ; donc c’est à lui d’adresser nos doléances =>

Pour la paix !

Contre le meurtre.

Contre le fascisme.

Vous avez oublié les principaux commandements de la Bible :

Tu ne tueras pas !

Tu ne mentiras pas !

Exigeons la fin du conflit en Ukraine.

Ne tolérons plus la cobelligérance voulue par Macron contre la Russie.

Trump veut semble-t-il éteindre l’incendie en occultant la responsabilité des U.S.A.

Macron continu la danse macabre autour du feu.

Ne soyons pas ceux qui payeront l’addition.

La paix est préférable à la banqueroute de l’Europe.

Ne soutenons plus le régime de Zelensky.

Notre expo démontre d’où vient la haine qui ravage l’Ukraine.

Sortons du piège, exigeons la paix.

