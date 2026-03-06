Expo Mandy FRIGOUT Cidrerie Kerné Pouldreuzic
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère
Début : 2026-03-17
fin : 2026-05-18
2026-03-17
Entre rivage et immersion, Mandy explore en Bretagne les paysages marins en portant son attention sur leurs détails, leurs matières et leurs lumières.
Ses images dévoilent la beauté fragile et fascinante d’un univers familier, rarement regardé ainsi.
A découvrir aux heures d’ouverture de la boutique .
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86
