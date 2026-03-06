Expo Mandy FRIGOUT Cidrerie Kerné Pouldreuzic

Expo Mandy FRIGOUT

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-03-17

Entre rivage et immersion, Mandy explore en Bretagne les paysages marins en portant son attention sur leurs détails, leurs matières et leurs lumières.

Ses images dévoilent la beauté fragile et fascinante d’un univers familier, rarement regardé ainsi.

A découvrir aux heures d’ouverture de la boutique .

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo Mandy FRIGOUT

L’événement Expo Mandy FRIGOUT Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden