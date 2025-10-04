Expo Maquette « pour Lulu » Saint-Saturnin-du-Bois

Expo Maquette « pour Lulu » Saint-Saturnin-du-Bois samedi 4 octobre 2025.

Expo Maquette « pour Lulu »

Salle des fêtes de St Saturnin du bois Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :
2025-10-04

Venez découvrir l’Expo Maquette « pour Lulu ».
Au programme:
– Exposition de maquettes, miniatures, figurines… Tous thèmes !
– Atelier d’initiation enfant (8-12 ans), places limitées.
Buvette et restauration sur place.
  .

Salle des fêtes de St Saturnin du bois Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

English :

Come and discover the Model Expo « for Lulu ».
On the program:
– Exhibition of models, miniatures, figurines… All themes!
– Introductory workshop for children (8-12 years), places limited.
Refreshments and catering on site.

German :

Entdecken Sie die Modell-Ausstellung « Für Lulu ».
Auf dem Programm steht:
– Ausstellung von Modellen, Miniaturen, Figuren… Alle Themen!
– Einführungsworkshop für Kinder (8-12 Jahre), begrenzte Plätze.
Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Venite a scoprire la Model Expo « per Lulu ».
In programma:
– Esposizione di modelli, miniature, figurine… Tutti i temi!
– Laboratorio introduttivo per bambini (8-12 anni), posti limitati.
Rinfresco e ristorazione in loco.

Espanol :

Venga a descubrir la Exposición de modelos « para Lulu ».
En el programa:
– Exposición de maquetas, miniaturas, figuritas… Todos los temas
– Taller de iniciación para niños (8-12 años), plazas limitadas.
Refrescos y catering in situ.

L’événement Expo Maquette « pour Lulu » Saint-Saturnin-du-Bois a été mis à jour le 2025-08-27 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin