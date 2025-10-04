Expo Maquette « pour Lulu » Saint-Saturnin-du-Bois
Expo Maquette « pour Lulu » Saint-Saturnin-du-Bois samedi 4 octobre 2025.
Expo Maquette « pour Lulu »
Salle des fêtes de St Saturnin du bois Saint-Saturnin-du-Bois
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
2025-10-04
Venez découvrir l’Expo Maquette « pour Lulu ».
Au programme:
– Exposition de maquettes, miniatures, figurines… Tous thèmes !
– Atelier d’initiation enfant (8-12 ans), places limitées.
Buvette et restauration sur place.
Salle des fêtes de St Saturnin du bois Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Come and discover the Model Expo « for Lulu ».
On the program:
– Exhibition of models, miniatures, figurines… All themes!
– Introductory workshop for children (8-12 years), places limited.
Refreshments and catering on site.
German :
Entdecken Sie die Modell-Ausstellung « Für Lulu ».
Auf dem Programm steht:
– Ausstellung von Modellen, Miniaturen, Figuren… Alle Themen!
– Einführungsworkshop für Kinder (8-12 Jahre), begrenzte Plätze.
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Venite a scoprire la Model Expo « per Lulu ».
In programma:
– Esposizione di modelli, miniature, figurine… Tutti i temi!
– Laboratorio introduttivo per bambini (8-12 anni), posti limitati.
Rinfresco e ristorazione in loco.
Espanol :
Venga a descubrir la Exposición de modelos « para Lulu ».
En el programa:
– Exposición de maquetas, miniaturas, figuritas… Todos los temas
– Taller de iniciación para niños (8-12 años), plazas limitadas.
Refrescos y catering in situ.
