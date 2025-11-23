Expo marché de Noël de l’Association des Habitants du Vieil Istres rue Painlevé Istres

Expo marché de Noël de l’Association des Habitants du Vieil Istres

Du 23/11 au 30/11/2025 tous les jours. rue Painlevé Place René Prola Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-30

2025-11-23

5eme édition de l’Expo Marché de Noël avec une exposition d’œuvres réalisées par les artistes de l’association.

Les chalets seront installés la place Prola à côté de l’église de la Sainte Famille. .

rue Painlevé Place René Prola Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 25 92 41

English :

5th edition of the Christmas Market Expo with an exhibition of works by the association’s artists.

German :

5. Ausgabe der Weihnachtsmarkt-Expo mit einer Ausstellung von Werken, die von den Künstlern des Vereins angefertigt wurden.

Italiano :

5ª edizione del Mercatino di Natale con una mostra di opere degli artisti dell’associazione.

Espanol :

5ª edición de la Expo Mercado de Navidad con una exposición de obras de los artistas de la asociación.

L'événement Expo marché de Noël de l'Association des Habitants du Vieil Istres Istres a été mis à jour le 2025-11-17