[EXPO] Mirabal : quand des hommes s’unissent pour dénoncer les violences faites aux femmes Mairie du 10e arrondissement PARIS mardi 14 octobre 2025.

L’exposition

Mirabal de l’artiste Clarke Drahce

réunit une soixantaine de photos et vidéos d’hommes unis pour

dénoncer les violences faites aux femmes et rejeter les

clivages qui bloquent les démarches de progrès et d’égalité.

En ayant recours à l’art comme vecteur puissant de dénonciation, et en donnant la parole à des hommes

qui, à la faveur du mouvement #MeToo, se sont interrogés sur leurs

comportements, leur part de responsabilité dans le « laisser-faire » et

la banalisation des attitudes sexistes, l’exposition Mirabal s’attache à promouvoir l’égalité des genres tout en favorisant une lutte unie contre ce fléau que

constituent encore aujourd’hui les violences faites aux femmes et aux

jeunes filles. Ces violences sont l’affaire de tous, et la mobilisation

des hommes est donc primordiale aux côtés des femmes pour parvenir à y

mettre un terme.

Porté par l’association UniesVers’Elles,

engagée dans la défense des droits des femmes et la lutte contre les

violences intrafamiliales, et conçu en hommage à la mémoire des sœurs

Mirabal, ce projet a reçu le label « Génération Égalité » décerné par l’ONU Femmes France.

Vernissage de l’exposition et conférence | Jeudi 16 octobre 2025



Le

vernissage de l’exposition Mirabal se déroulera le

jeudi 16 octobre 2025 à partir de 18h et se déroulera comme suit :

18h-18h45 : Visite guidée de l’exposition

: Visite guidée de l’exposition 18h45-19h : Prises de parole d’Alexandra Cordebard, Maire du 10 e , Christine Burtin Lauthe, présidente d’UniesVers’Elles, et Clark Drahce, artiste

: Prises de parole d’Alexandra Cordebard, Maire du 10 , Christine Burtin Lauthe, présidente d’UniesVers’Elles, et Clark Drahce, artiste 19h

: Conférence sur la nécessaire mobilisation des hommes dans la lutte

contre les violences faites aux femmes, avec la journaliste québécoise

Ariane Emont

Cet événement est gratuit et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Cette exposition photo et vidéographique, imaginée par l’association UniesVers’Elles et réalisée par l’artiste Clarke Drahce, est à découvrir en accès libre à la Mairie du 10e du 14 au 31 octobre 2025.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 18h00 à 20h30

Du mardi 14 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

