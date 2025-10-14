[EXPO] Mirabal : quand des hommes s’unissent pour dénoncer les violences faites aux femmes Mairie du 10e arrondissement PARIS
[EXPO] Mirabal : quand des hommes s’unissent pour dénoncer les violences faites aux femmes Mairie du 10e arrondissement PARIS mardi 14 octobre 2025.
L’exposition
Mirabal de l’artiste Clarke Drahce
réunit une soixantaine de photos et vidéos d’hommes unis pour
dénoncer les violences faites aux femmes et rejeter les
clivages qui bloquent les démarches de progrès et d’égalité.
En ayant recours à l’art comme vecteur puissant de dénonciation, et en donnant la parole à des hommes
qui, à la faveur du mouvement #MeToo, se sont interrogés sur leurs
comportements, leur part de responsabilité dans le « laisser-faire » et
la banalisation des attitudes sexistes, l’exposition Mirabal s’attache à promouvoir l’égalité des genres tout en favorisant une lutte unie contre ce fléau que
constituent encore aujourd’hui les violences faites aux femmes et aux
jeunes filles. Ces violences sont l’affaire de tous, et la mobilisation
des hommes est donc primordiale aux côtés des femmes pour parvenir à y
mettre un terme.
Porté par l’association UniesVers’Elles,
engagée dans la défense des droits des femmes et la lutte contre les
violences intrafamiliales, et conçu en hommage à la mémoire des sœurs
Mirabal, ce projet a reçu le label « Génération Égalité » décerné par l’ONU Femmes France.
Vernissage de l’exposition et conférence | Jeudi 16 octobre 2025
Le
vernissage de l’exposition Mirabal se déroulera le
jeudi 16 octobre 2025 à partir de 18h et se déroulera comme suit :
- 18h-18h45 : Visite guidée de l’exposition
- 18h45-19h : Prises de parole d’Alexandra Cordebard, Maire du 10e, Christine Burtin Lauthe, présidente d’UniesVers’Elles, et Clark Drahce, artiste
- 19h
: Conférence sur la nécessaire mobilisation des hommes dans la lutte
contre les violences faites aux femmes, avec la journaliste québécoise
Ariane Emont
Cet événement est gratuit et sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Cette exposition photo et vidéographique, imaginée par l’association UniesVers’Elles et réalisée par l’artiste Clarke Drahce, est à découvrir en accès libre à la Mairie du 10e du 14 au 31 octobre 2025.
Le jeudi 16 octobre 2025
de 18h00 à 20h30
Du mardi 14 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-14T02:00:00+02:00
fin : 2025-11-01T00:59:59+01:00
Date(s) : 2025-10-16T18:00:00+02:00_2025-10-16T20:30:00+02:00
Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris