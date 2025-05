EXPO MOSTRA « CULTURA VIVA LO PCI QU’ES AQUO ? » – Marvejols, 2 juin 2025 07:00, Marvejols.

Lozère

EXPO MOSTRA « CULTURA VIVA LO PCI QU’ES AQUO ? » 7 place du Soubeyran Marvejols Lozère

Début : 2025-06-02

fin : 2025-06-29

2025-06-02

Exposition Mostra « Cultura Viva Lo PCI qu’es aquo ? « Culture vivante Le PCI qu’est-ce que c’est ? »

Le CIRDOC célèbre le patrimoine vivant !

Mythes, contes et légendes, êtres fantastiques, carnavals, fêtes totémiques occitanes et catalanes qui font la richesse du territoire régional n’auront plus de secret pour vous. En parallèle, découvrez l’école Occitane maquettes réalisées par les élèves en option occitan du collège Marcel Pierrel de Marvejols et les Sieste Musicales .

7 place du Soubeyran

Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 14 infos@gevaudan-authentique.com

English :

Exhibition Mostra « Cultura Viva Lo PCI qu’es aquo? « Cultura Viva Lo PCI qu’es aquo? » exhibition

CIRDOC celebrates living heritage!

Myths, tales and legends, fantastical beings, carnivals, Occitan and Catalan totemic festivals that make up the richness of the regional territory will no longer hold any secrets for you. At the same time, discover the Occitan school: models made by students

German :

Ausstellung Mostra « Cultura Viva Lo PCI qu’es aquo? « Lebendige Kultur Das IKP was ist das? »

Das CIRDOC feiert das lebendige Kulturerbe!

Mythen, Märchen und Legenden, fantastische Wesen, Karneval, okzitanische und katalanische Totemfeste, die den Reichtum des regionalen Gebiets ausmachen, werden kein Geheimnis mehr für Sie sein. Entdecken Sie parallel dazu die Okzitanische Schule: Modelle, die von den Schülern angefertigt wurden

Italiano :

Mostra « Cultura Viva Lo PCI qu’es aquo? « Cultura Viva Che cos’è l’ICH?

Il CIRDOC celebra il patrimonio vivente!

Miti, racconti e leggende, esseri fantastici, carnevali, feste totemiche occitane e catalane, che costituiscono la ricchezza della regione, non avranno segreti per voi. Allo stesso tempo, scoprite la scuola occitana: modelli realizzati dagli alunni della scuola

Espanol :

Exposición Mostra « Cultura Viva Lo PCI qu’es aquo? « Cultura Viva ¿Qué es el PCI?

¡CIRDOC celebra el patrimonio vivo!

Mitos, cuentos y leyendas, seres fantásticos, carnavales, fiestas totémicas occitanas y catalanas, que constituyen la riqueza de la región, no tendrán secretos para usted. Al mismo tiempo, descubra la escuela occitana: maquetas realizadas por los alumnos de la escuela

