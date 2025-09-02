Expo « Nature » au Centre Culturel du Mont Dore Boulari Le Mont-Dore

Expo « Nature » au Centre Culturel du Mont Dore Boulari Le Mont-Dore mardi 2 septembre 2025.

Boulari 23 rue Antoine Griscelli Le Mont-Dore Nouvelle-Calédonie

Début : Vendredi 2025-09-02

fin : 2025-09-20

Exposition de tableaux

Boulari 23 rue Antoine Griscelli Le Mont-Dore 98809 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 861910 coprigent93@mls.nc

English :

Exhibition of paintings

German :

Ausstellung von Gemälden

Italiano :

Mostra di dipinti

Espanol :

Exposición de pinturas

