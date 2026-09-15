Expo Nineties kids de Einah – Portes ouvertes du Théâtre Massenet Lille
samedi 19 septembre 2026 · Lille
Informations pratiques
Lille
Expo Nineties kids de Einah – Portes ouvertes du Théâtre Massenet
4 rue Massenet Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
**Présentation par l’artiste à 18h**
Stéphanie alias Einah, illustratrice belge, puise dans ses souvenirs d’enfance, la culture populaire et les petits bonheurs du quotidien pour créer des images colorées et réconfortantes. Son univers invite à renouer avec cette part de rêve, de jeu et d’imaginaire que l’on conserve en grandissant.
**Présentation par l’artiste à 18h**
Stéphanie alias Einah, illustratrice belge, puise dans ses souvenirs d’enfance, la culture populaire et les petits bonheurs du quotidien pour créer des images colorées et réconfortantes. Son univers invite à renouer avec cette part de rêve, de jeu et d’imaginaire que l’on conserve en grandissant. .
4 rue Massenet Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 04 81 65 accueil@theatre-massenet.com
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English :
**Presentation by the artist at 6 p.m.**
Stéphanie, also known as Einah, a Belgian illustrator, draws on her childhood memories, popular culture, and the small joys of everyday life to create colorful and comforting images. Her world invites us to reconnect with that sense of wonder, playfulness, and imagination that we hold onto as we grow up.
L’événement Expo Nineties kids de Einah – Portes ouvertes du Théâtre Massenet Lille a été mis à jour le 2026-09-02 par Hauts-de-France Tourisme
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