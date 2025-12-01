Expo Noël au 384 Penmarch

Expo Noël au 384 Penmarch jeudi 18 décembre 2025.

Expo Noël au 384

384 Rue du Guesclin Penmarch Finistère

Début : 2025-12-18 10:30:00
fin : 2025-12-31 13:00:00

2025-12-18 2025-12-26 2026-01-02

10 artistes exposent à la galerie 384

Jean-Yves Le Marc
Marion Zylberman
Patrick Talouarn
Jean-Yves Pennec
Eric Smolinski
Gérard Parent
Jacques Ignazi
Emmanuel Lemarchal
Michel Olivier
Laurent Charreyron

En présence des artistes.   .

384 Rue du Guesclin Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 63 21 30 70 

