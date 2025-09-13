Expo Oiseaux Journées Nationales des Artistes Atelier pinceau des arbres Valence

Expo Oiseaux Journées Nationales des Artistes Atelier pinceau des arbres Valence samedi 13 septembre 2025.

Expo Oiseaux Journées Nationales des Artistes

Atelier pinceau des arbres 5 rue Louvois Valence Drôme

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-09-14 17:30:00

2025-09-13

Je vous invite à pousser la porte de mon atelier pour découvrir mon univers artistique avec une exposition sur les oiseaux, découvrir les lieux de créations et vous renseigner sur mes propositions de cours de peinture et ateliers aquarelle.

Atelier pinceau des arbres 5 rue Louvois Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 60 66 33 muriel@pinceau-des-arbres.fr

English :

I invite you to come and visit my studio to discover my artistic world with an exhibition on birds, find out where I create and find out about my painting courses and watercolour workshops.

German :

Ich lade Sie ein, die Tür zu meinem Atelier aufzustoßen, um meine künstlerische Welt mit einer Ausstellung über Vögel zu entdecken, die Orte meines Schaffens zu erkunden und sich über meine Vorschläge für Malkurse und Aquarell-Workshops zu informieren.

Italiano :

Vi invito a visitare il mio studio e a scoprire il mio mondo artistico con una mostra sugli uccelli, a vedere dove creo e a scoprire i miei corsi di pittura e i laboratori di acquerello.

Espanol :

Te invito a que vengas a visitar mi estudio y descubras mi mundo artístico con una exposición sobre aves, veas dónde creo e infórmate sobre mis cursos de pintura y talleres de acuarela.

