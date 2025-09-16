Expo « Passion peinture » par Nicole Ferrand Médiathèque CCTA La Sereine Précy-sous-Thil
Expo « Passion peinture » par Nicole Ferrand
Médiathèque CCTA La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil Côte-d’Or
Partez à la découverte de ce peintre amateur en découvrant ses peintures exposées à la Médiathèque ! Organisée dans le cadre de Coup de Contes qui porte le thème Amours et désamours !
Nicole Ferrand peint depuis plus de vingt ans, à l’huile ou à l’acrylique.
Formée à Vitteaux auprès de Bruno Clognier, elle explore librement les techniques pinceaux, couteaux, ou même les doigts. Quand la passion est présente, en peinture, tout est permis !
Participez à un atelier à ses côtés, autour de l’art aborigène.
Mercredi 8 octobre à 15h00 sur inscription.
Entrée libre .
Médiathèque CCTA La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr
