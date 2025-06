EXPO PASTELS SECS – Pont de Montvert Sud Mont Lozère 1 juillet 2025 07:00

Charles GIBERT expose ses pastels secs du Temple du Pont De Montvert.

Entrée libre de 10h à 19h.

Le Temple

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Charles GIBERT exhibits his dry pastels from the Temple du Pont De Montvert.

Free admission from 10 am to 7 pm.

German :

Charles GIBERT stellt seine trockenen Pastelle aus dem Temple du Pont De Montvert aus.

Freier Eintritt von 10 bis 19 Uhr.

Italiano :

Charles GIBERT espone i suoi pastelli secchi del Temple du Pont De Montvert.

Ingresso libero dalle 10.00 alle 19.00.

Espanol :

Charles GIBERT expone sus pasteles secos del Temple du Pont De Montvert.

Entrada gratuita de 10.00 a 19.00 h.

L’événement EXPO PASTELS SECS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-06-14 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère