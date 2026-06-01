Tréméoc

Expo peinture Aquarelles chinoises

4 rue de l’école Tréméoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

La section peinture chinoise de l’association Loisirs pour tous de Tréméoc, animée par l’artiste Luz, exposera une sélection de ses travaux annuels .

4 rue de l’école Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 6 65 16 49 07

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English :

L’événement Expo peinture Aquarelles chinoises Tréméoc a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Destination Pays Bigouden