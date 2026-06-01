Expo peinture Aquarelles chinoises Tréméoc
Expo peinture Aquarelles chinoises Tréméoc samedi 20 juin 2026.
Tréméoc
Expo peinture Aquarelles chinoises
4 rue de l’école Tréméoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
La section peinture chinoise de l’association Loisirs pour tous de Tréméoc, animée par l’artiste Luz, exposera une sélection de ses travaux annuels .
4 rue de l’école Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 6 65 16 49 07
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English :
L’événement Expo peinture Aquarelles chinoises Tréméoc a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Destination Pays Bigouden