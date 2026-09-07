Expo Peinture, Bibliothèque Au jardin des livres, Château-Thébaud

Informations pratiques

Expo Peinture Samedi 3 octobre, 11h30 Bibliothèque Au jardin des livres Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Rencontre et inauguration de l’exposition de l’artiste Ryzma. Elle crée l’émotion par les jeux de matières et de couleurs.

Rencontre et inauguration : samedi 3 octobre 11h30

Exposition : du 3 octobre au 31 décembre

Bibliothèque Au jardin des livres 16 rue de l’abbé Ménardeau Château-Thébaud 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 12 11 91 https://chateau-thebaud.bibliossimo.pro/ Bibliothèque municipale parking + ère de jeux

Biblis en folie 2026

©Ryzma