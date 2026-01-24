Expo peinture Claire Trévien Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo peinture Claire Trévien

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-05

Claire Trévien est une poète et peintre bretonne-britannique, vivant à Quimper.

Des paysages marins aux scènes de bar et aux cabrioles des chats, elle aime tout ce qui est lumineux et impressionniste. .

+33 2 98 56 42 57

