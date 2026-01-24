Expo peinture Claire Trévien Maison de la Pointe Île-Tudy
Expo peinture Claire Trévien Maison de la Pointe Île-Tudy jeudi 5 février 2026.
Expo peinture Claire Trévien
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-05
Claire Trévien est une poète et peintre bretonne-britannique, vivant à Quimper.
Des paysages marins aux scènes de bar et aux cabrioles des chats, elle aime tout ce qui est lumineux et impressionniste. .
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expo peinture Claire Trévien
L’événement Expo peinture Claire Trévien Île-Tudy a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Destination Pays Bigouden