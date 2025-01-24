Expo peinture Daniel Larvol Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo peinture Daniel Larvol

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère

Début : 2025-12-25

fin : 2025-12-31

2025-12-25

Daniel Larvol est né en 1949 à Quimper, et réside depuis 2005 à Beg Meil.

Il peint depuis toujours, plus ou moins régulièrement, mais d’une manière plus soutenue dès son départ en retraite.

Inscrit aux Beaux Arts de Quimper depuis une dizaine d’années; auprès des différents professeurs, il a beaucoup appris en technique, connaissance de l’art, dessin, sur la chromatique et à laisser libre court à sa créativité.

Adepte des techniques mixtes, il peint indifféremment sur papiers ou toiles.

Il définit sa peinture, expressionniste et allégorique, consistant en une vision personnelle et subjective, qui tend à déformer et à prendre des bribes de réalité transfigurée, rehaussée de collages papiers, cartons ,détritus, affiches lacérées et autres matériaux…, ce procédé lui permet de trouver une nouvelle identité à son travail.

Offrant aux yeux, un aspect palpable, c’est un univers tantôt coloré, tantôt sombre et torturé, mais qui ne laisse pas indifférents ceux qui le croisent.

Il ne vous reste plus qu’à poser votre plus beau regard sur ce travail artistique, qui a aussi et surtout pour ambition de susciter des interrogations et vous émouvoir! .

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 79 34 24 17

