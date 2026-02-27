Expo peinture Didier Roty, Danièle Catelain, Françoise Bolloré Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo peinture Didier Roty, Danièle Catelain, Françoise Bolloré

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-05

Cette semaine, trois artistes peintres exposent à la Maison de la Pointe. .

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

English : Expo peinture Didier Roty, Danièle Catelain, Françoise Bolloré

