Expo peinture Didier Roty, Danièle Catelain, Françoise Bolloré Maison de la Pointe Île-Tudy
Expo peinture Didier Roty, Danièle Catelain, Françoise Bolloré Maison de la Pointe Île-Tudy jeudi 5 mars 2026.
Expo peinture Didier Roty, Danièle Catelain, Françoise Bolloré
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-05
Cette semaine, trois artistes peintres exposent à la Maison de la Pointe. .
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expo peinture Didier Roty, Danièle Catelain, Françoise Bolloré
L’événement Expo peinture Didier Roty, Danièle Catelain, Françoise Bolloré Île-Tudy a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Destination Pays Bigouden