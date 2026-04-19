Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Expo peinture Eliot Nyls Quai Jacques de Thézac Combrit

Expo peinture Eliot Nyls Quai Jacques de Thézac Combrit jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Quai Jacques de Thézac

Adresse : Coop

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif :

Combrit

Expo peinture Eliot Nyls

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-21

Les peintures de l’artiste Eliot Nyls sont à découvrir dans l’ancienne Coopérative maritime jusqu’au 27 mai.   .

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo peinture Eliot Nyls

L’événement Expo peinture Eliot Nyls Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Combrit (Finistère)