Expo peinture et sculpture Place Président Paul Doumer Barsac

Expo peinture et sculpture Place Président Paul Doumer Barsac vendredi 19 septembre 2025.

Expo peinture et sculpture

Place Président Paul Doumer Galerie du Petit Paradis Barsac Gironde

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19 2025-09-21

Les artistes Ghislaine Garat Edwards et Gaëtane Idre vous donnent rendez-vous à la galerie du Petit Paradis, à côté de l’église pour découvrir leurs peintures et sculptures

Vendredi et samedi de 15h à 19h

Dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Vernissage vendredi 19 septembre à partir de 18h30 .

Place Président Paul Doumer Galerie du Petit Paradis Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine gaetane.idre2@gmail.com

Expo peinture et sculpture

