Expo peinture Gaël Hubert L’Etuve Treffiagat

Expo peinture Gaël Hubert L’Etuve Treffiagat jeudi 21 août 2025.

Expo peinture Gaël Hubert

L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 16:30:00
fin : 2025-08-27 19:00:00

Date(s) :
2025-08-21

L’Étuve accueille cette semaine l’artiste peintre Gaël Hubert.

Entrée libre.   .

L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 7 89 51 73 73 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Expo peinture Gaël Hubert Treffiagat a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Destination Pays Bigouden Sud