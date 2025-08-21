Expo peinture Gaël Hubert L’Etuve Treffiagat
Expo peinture Gaël Hubert L’Etuve Treffiagat jeudi 21 août 2025.
Expo peinture Gaël Hubert
L'Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat
Début : 2025-08-21 16:30:00
fin : 2025-08-27 19:00:00
2025-08-21
L’Étuve accueille cette semaine l’artiste peintre Gaël Hubert.
Entrée libre. .
L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 7 89 51 73 73
