Expo peinture Krolig Maison de la Pointe Île-Tudy

Née à Lorient en Bretagne le 1er février 1961, je vis mon enfance à Brest puis Quimper.

La mer n’est jamais très loin…

C’est lors de mes déplacements à l’étranger, en Allemagne et en Belgique, que je me mets à peindre.

Un souhait profondément ancré qui attendait de lâcher ses amarres…

​C’est entre les rivages de mon pays que j’explore la matérialité sous toutes ses formes.

Érosion, trace du temps qui passe, le passage éphémère d’un reflet dans l’eau, d’une empreinte qui disparaît… Regard attiré, posé sur un détail, comme un appel…

La richesse de l’huile me permet la transmission de ma sensibilité sur la toile.

