Expo peinture Marie Sizun et Jean-Michel Merour Maison de la Pointe Île-Tudy
Expo peinture Marie Sizun et Jean-Michel Merour Maison de la Pointe Île-Tudy jeudi 18 décembre 2025.
Expo peinture Marie Sizun et Jean-Michel Merour
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-18
Deux artistes à découvrir à la Maison de la pointe. .
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57
English : Expo peinture Marie Sizun et Jean-Michel Merour
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Expo peinture Marie Sizun et Jean-Michel Merour Île-Tudy a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Destination Pays Bigouden