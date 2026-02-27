Expo peinture Mathilde Millot Maison de la Pointe Île-Tudy
Expo peinture Mathilde Millot Maison de la Pointe Île-Tudy jeudi 26 mars 2026.
Expo peinture Mathilde Millot
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-03-26
La peinture devenant une véritable passion m’amènera à exposer à partir de 1995.
Ma technique favorite a été longtemps le pastel sec m’offrant spontanéité d’exécution et plaisir tactile avec la matière.
Mes préférences actuelles m’amènent à créer des compositions abstraites tout en privilégiant la matière et l’harmonie des couleurs.
Mathilde Millot. .
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expo peinture Mathilde Millot
L’événement Expo peinture Mathilde Millot Île-Tudy a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Destination Pays Bigouden