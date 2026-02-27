Expo peinture Mathilde Millot Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo peinture Mathilde Millot

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère

Début : 2026-03-26

fin : 2026-04-01

La peinture devenant une véritable passion m’amènera à exposer à partir de 1995.

Ma technique favorite a été longtemps le pastel sec m’offrant spontanéité d’exécution et plaisir tactile avec la matière.

Mes préférences actuelles m’amènent à créer des compositions abstraites tout en privilégiant la matière et l’harmonie des couleurs.

Mathilde Millot. .

