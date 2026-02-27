Expo peinture René Le Jeune et Claude Modeste Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo peinture René Le Jeune et Claude Modeste

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-25

2026-03-19

Les artistes peintres René Le Jeune et Claude Modeste travaillent à l’huile ou à l’acrylique. .

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

English : Expo peinture René Le Jeune et Claude Modeste

