expo peinture « territoire pictural » luis acedo/gerard tiné Jeudi 12 mars, 19h00 le grand bazar Haute-Garonne
entré libre
Début : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T21:30:00+01:00
Fin : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T21:30:00+01:00
T E R R I T O I R E P I C T U R A L
Les trajectoires de lignes, le
d e s s i n d e s s u r f a c e s , l e s
myriades de touches de couleur
f abr iquent le pay s ag e d’ un
territoire pictural dans l’espace
et le temps de leurs mises en
oeuvre quelles que soient les
formes de leurs apparitions :
f i g u r é e s o u a b s t r a i t e s .
S a v o i r à q u e l m o m e n t e t
comment commence l’acte de
peindre ? Mais encore, pourquoi
une peinture est achevée plutôt
qu’elle n’est finie ? Comment
el l e af f ec t e l ‘ a t t e nt io n de s
regardeurs et sur quels registres
de s en si bi l it é e t d e s ens ?
A u – de l à d e c e s q u es t i on s ,
peindre c’est arpenter le champ
et le hors champ qu’offrent les
t e r r i t o i r e s d ‘ a c t i o n s e t d e
p e r c e p t i o n s q u e s o n t l e s
oeuvres de peinture. Des figures
et des motifs incertains, indécis
m a i s p r é c i s p e u v e n t s ‘ y
déploy er et s ‘adr ess er aux
sensibilités et intelligences
p l u r i e l l e s d e n o s r e g a r d s .
Vernissage le 12 Mars 19 h
