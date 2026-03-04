expo peinture « territoire pictural » luis acedo/gerard tiné Jeudi 12 mars, 19h00 le grand bazar Haute-Garonne

entré libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T21:30:00+01:00

T E R R I T O I R E P I C T U R A L

Les trajectoires de lignes, le

d e s s i n d e s s u r f a c e s , l e s

myriades de touches de couleur

f abr iquent le pay s ag e d’ un

territoire pictural dans l’espace

et le temps de leurs mises en

oeuvre quelles que soient les

formes de leurs apparitions :

f i g u r é e s o u a b s t r a i t e s .

S a v o i r à q u e l m o m e n t e t

comment commence l’acte de

peindre ? Mais encore, pourquoi

une peinture est achevée plutôt

qu’elle n’est finie ? Comment

el l e af f ec t e l ‘ a t t e nt io n de s

regardeurs et sur quels registres

de s en si bi l it é e t d e s ens ?

A u – de l à d e c e s q u es t i on s ,

peindre c’est arpenter le champ

et le hors champ qu’offrent les

t e r r i t o i r e s d ‘ a c t i o n s e t d e

p e r c e p t i o n s q u e s o n t l e s

oeuvres de peinture. Des figures

et des motifs incertains, indécis

m a i s p r é c i s p e u v e n t s ‘ y

déploy er et s ‘adr ess er aux

sensibilités et intelligences

p l u r i e l l e s d e n o s r e g a r d s .

le grand bazar 3 avenue du cimetiere toulouse 31500 Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandbazar.art/event-details/expo-peinture-territoire-pictural-luis-acedo-gerard-tine »}]

Vernissage le 12 Mars 19 h

jb