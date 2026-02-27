Expo peinture Yvon Le Bras Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo peinture Yvon Le Bras

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-09

Après des études d’architecture et d’arts plastiques, l’ancien professeur des écoles Yvon Le Bras se consacre désormais entièrement à la création.

Ses terrains de prédilection sont les forêts et les côtes bretonnes. Dans son sac à dos, un matériel simple carnet de croquis, crayons, stylos à encre et appareil photo.

L’artiste, qui part à la recherche de l’invisible et de l’impénétrable, ne cherche pas à reproduire la forêt mais se veut réaliste. Pourtant, ses dessins à l’encre de Chine laissent place à l’imaginaire et à l’interprétation du spectateur… .

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo peinture Yvon Le Bras

L’événement Expo peinture Yvon Le Bras Île-Tudy a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Destination Pays Bigouden