Expo peinture Yvon Le Bras Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo peinture Yvon Le Bras
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-15
2026-04-09
Après des études d’architecture et d’arts plastiques, l’ancien professeur des écoles Yvon Le Bras se consacre désormais entièrement à la création.
Ses terrains de prédilection sont les forêts et les côtes bretonnes. Dans son sac à dos, un matériel simple carnet de croquis, crayons, stylos à encre et appareil photo.
L’artiste, qui part à la recherche de l’invisible et de l’impénétrable, ne cherche pas à reproduire la forêt mais se veut réaliste. Pourtant, ses dessins à l’encre de Chine laissent place à l’imaginaire et à l’interprétation du spectateur… .
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne
