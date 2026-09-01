AGENDA · Saleilles
EXPO PEINTURES & SCULPTURES BOIS Saleilles
lundi 21 septembre 2026 · Saleilles
Informations pratiques
Saleilles
EXPO PEINTURES & SCULPTURES BOIS
11, Place de la République Saleilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-21
Venez découvrir le travail de Martine & Michel Labau.
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11, Place de la République Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70 contact@saleilles.fr
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English :
Come discover the work of Martine & Michel Labau.
L’événement EXPO PEINTURES & SCULPTURES BOIS Saleilles a été mis à jour le 2026-09-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME