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AGENDA · Saleilles

EXPO PEINTURES & SCULPTURES BOIS Saleilles

lundi 21 septembre 2026 · Saleilles

EXPO PEINTURES & SCULPTURES BOIS Saleilles

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
11, Place de la République
Ville
66280 Saleilles
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saleilles

EXPO PEINTURES & SCULPTURES BOIS

11, Place de la République Saleilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-21

Venez découvrir le travail de Martine & Michel Labau.
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11, Place de la République Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70  contact@saleilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the work of Martine & Michel Labau.

L’événement EXPO PEINTURES & SCULPTURES BOIS Saleilles a été mis à jour le 2026-09-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME