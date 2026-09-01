Informations pratiques

Saleilles

EXPO PEINTURES & SCULPTURES BOIS

11, Place de la République Saleilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-21

Venez découvrir le travail de Martine & Michel Labau.

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11, Place de la République Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70 contact@saleilles.fr

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English :

Come discover the work of Martine & Michel Labau.

L’événement EXPO PEINTURES & SCULPTURES BOIS Saleilles a été mis à jour le 2026-09-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME