Expo photo à Figeac La vallée du Célé Figeac

Expo photo à Figeac La vallée du Célé

2025-10-21 14:00:00

2025-11-02 18:00:00

2025-10-21

Pour sa 4éme édition de son concours et exposition photo, l'association La Route du Célé met à l'honneur les paysages et les éléments naturels de la vallée du Célé. À travers une sélection d'images, le visiteur est invité à découvrir les richesses géologiques et humaines de ce territoire entre roche et pierres.

place vival Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

For the 4th edition of its photo competition and exhibition, the La Route du Célé association highlights the landscapes and natural features of the Célé valley

German :

Ausgabe seines Fotowettbewerbs und seiner Fotoausstellung stellt der Verein La Route du Célé die Landschaften und natürlichen Elemente des Célé-Tals in den Mittelpunkt

Italiano :

Per la quarta edizione del suo concorso fotografico e della sua mostra, l'associazione Route du Célé mette in primo piano i paesaggi e le caratteristiche naturali della valle del Célé

Espanol :

En la 4ª edición de su concurso y exposición fotográficos, la asociación Route du Célé pone de relieve los paisajes y elementos naturales del valle del Célé

