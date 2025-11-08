Expo Photo à Mutzig Photo-Club Mutzig
Expo Photo à Mutzig Photo-Club
9 cour de la Dîme Mutzig Bas-Rhin
Le Photo-Club Mutzig vous invite pour sa traditionnelle exposition de photos qui aura lieu au Foyer de Mutzig.
– samedi 8 novembre 10 h 12 h 14 h 18 h
– dimanche 9 novembre 10 h 17 h
Avec la participation du Fotoclub Tele Freisen.
Entrée libre. .
9 cour de la Dîme Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est photoclubfoyer.mutzig@gmail.com
