Expo Photo à Mutzig Photo-Club Mutzig

9 cour de la Dîme Mutzig Bas-Rhin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09

Le Photo-Club Mutzig vous invite pour sa traditionnelle exposition de photos qui aura lieu au Foyer de Mutzig.
 

Rendez-vous

– samedi 8 novembre 10 h 12 h 14 h 18 h
– dimanche 9 novembre 10 h 17 h
 

Avec la participation du Fotoclub Tele Freisen. 
Entrée libre.   .

9 cour de la Dîme Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est   photoclubfoyer.mutzig@gmail.com

