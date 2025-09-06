Expo photo Au Pied de mon Arbre Morteau

Expo photo Au Pied de mon Arbre

Bois Robert Morteau Doubs

Gratuit

Début : 2025-09-06 08:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

Exposition perchée au Bois Robert à Morteau.

Photographies de la talentueuse et sensible Marie Seillery (www.renardeenforet.com)

Marie a suivi les enfants de l’association Il Foret V lors de leurs ateliers de jeux en forêt pendant toute une année. www.il-foret-v.fr .

Bois Robert Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 32 17 26 marie.seil@gmail.com

