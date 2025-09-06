Expo photo Au Pied de mon Arbre Morteau
Expo photo Au Pied de mon Arbre Morteau samedi 6 septembre 2025.
Expo photo Au Pied de mon Arbre
Bois Robert Morteau Doubs
Début : 2025-09-06 08:00:00
fin : 2025-09-27 19:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Exposition perchée au Bois Robert à Morteau.
Photographies de la talentueuse et sensible Marie Seillery (www.renardeenforet.com)
Marie a suivi les enfants de l’association Il Foret V lors de leurs ateliers de jeux en forêt pendant toute une année. www.il-foret-v.fr .
Bois Robert Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 32 17 26 marie.seil@gmail.com
