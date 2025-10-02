Expo photo Basilique Sainte-Thérèse Images d’un chantier d’exception Place de la République Lisieux

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-02

fin : 2025-10-31

2025-10-02

Rendez-vous à la médiathèque de Lisieux pour une exposition inédite consacrée au chantier de sa construction. Cette exposition rassemble une sélection de photographies prises au XXe siècle par l’architecte Louis-Marie Cordonnier lui-même. Ces clichés rares et saisissants, sont des témoignages précieux de l’édification de ce monument emblématique de la ville de Lisieux. Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Place de la République Médiathèque Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 00

English : Expo photo Basilique Sainte-Thérèse Images d’un chantier d’exception

Visit the Lisieux mediatheque for an original exhibition devoted to the construction site.

German : Expo photo Basilique Sainte-Thérèse Images d’un chantier d’exception

Treffen Sie sich in der Mediathek von Lisieux zu einer unveröffentlichten Ausstellung, die der Baustelle ihres Baus gewidmet ist.

Italiano :

Visitate la mediateca di Lisieux per una mostra originale dedicata al cantiere.

Espanol :

Visite la mediateca de Lisieux para ver una original exposición dedicada a las obras.

