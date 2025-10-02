Expo photo Basilique Sainte-Thérèse Images d’un chantier d’exception Place de la République Lisieux
Place de la République Médiathèque Lisieux Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-02
fin : 2025-10-31
2025-10-02
Rendez-vous à la médiathèque de Lisieux pour une exposition inédite consacrée au chantier de sa construction.
Rendez-vous à la médiathèque de Lisieux pour une exposition inédite consacrée au chantier de sa construction. Cette exposition rassemble une sélection de photographies prises au XXe siècle par l’architecte Louis-Marie Cordonnier lui-même. Ces clichés rares et saisissants, sont des témoignages précieux de l’édification de ce monument emblématique de la ville de Lisieux. Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Place de la République Médiathèque Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 00
English : Expo photo Basilique Sainte-Thérèse Images d’un chantier d’exception
Visit the Lisieux mediatheque for an original exhibition devoted to the construction site.
German : Expo photo Basilique Sainte-Thérèse Images d’un chantier d’exception
Treffen Sie sich in der Mediathek von Lisieux zu einer unveröffentlichten Ausstellung, die der Baustelle ihres Baus gewidmet ist.
Italiano :
Visitate la mediateca di Lisieux per una mostra originale dedicata al cantiere.
Espanol :
Visite la mediateca de Lisieux para ver una original exposición dedicada a las obras.
