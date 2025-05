Expo photo Bruno Guénard – Blois, 20 mai 2025 08:00, Blois.

Expo photo Bruno Guénard Place de la République Blois

Gratuit

Début : Jeudi 2025-05-20 08:00:00

fin : 2025-06-20 12:15:00

2025-05-20

Vision d’eau douce sous-marine . Expo photo dans le cloître de l’Hôtel du département

.

Place de la République

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

English :

Vision d?eau douce sous-marine . Photo exhibition in the cloister of the Hôtel du département

German :

Vision von Süßwasser unter Wasser . Fotoausstellung im Kreuzgang des Hôtel du Département

Italiano :

Visione dell’acqua dolce sott’acqua. Mostra fotografica nel chiostro dell’Hôtel du département

Espanol :

Visión submarina del agua dulce . Exposición fotográfica en el claustro del Hôtel du département

L'événement Expo photo Bruno Guénard Blois a été mis à jour le 2025-05-14