Expo photo Céramigraphique Médiathèque du Minage Montbron

Expo photo Céramigraphique

Médiathèque du Minage Médiathèque de Montbron Montbron Charente

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-28

A l’occasion des 5e Rencontres de l’artisanat d’art (week-end des 21 et 22 mars 2026), l’association OMA16 et la ville de Montbron proposent l’exposition photo CERAMIgraphique d’Eric Lamothe, du 3 au 28 mars, à la médiathèque du minage

Médiathèque du Minage Médiathèque de Montbron Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 83 97 association.oma16@gmail.com

English :

On the occasion of the 5th Rencontres de l?artisanat d?art (weekend of March 21 and 22, 2026), the OMA16 association and the town of Montbron are presenting Eric Lamothe?s CERAMIgraphic photo exhibition, from March 3 to 28, at the Médiathèque du Minage

