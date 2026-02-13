Expo Photo « c’est la fête ! », Salle Yves Robert, Saint-Hilarion

Expo Photo « c’est la fête ! » 21 – 23 mars Salle Yves Robert Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T10:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-23T14:00:00+01:00 – 2026-03-23T18:00:00+01:00

Salle Yves Robert 27 route de Rambouillet 78125 Saint-Hilarion Saint-Hilarion 78125 Yvelines Île-de-France

Le club photo de l’ACL propose son expo annuelle sur le thème « c’est la fête ! » Expo Photo