Expo Photo Espace François Mitterrand Désertines
Expo Photo Espace François Mitterrand Désertines mardi 9 décembre 2025.
Expo Photo
Espace François Mitterrand 11 rue Joliot Curie Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-09
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-09
Exposition photos réalisée par l’atelier vidéo-photo de l’association AMIB (Association Multimédia Informatique Biachette).
.
Espace François Mitterrand 11 rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41
English :
Photo exhibition by the video-photo workshop of the AMIB association (Association Multimédia Informatique Biachette).
L’événement Expo Photo Désertines a été mis à jour le 2025-12-03 par Montluçon Tourisme