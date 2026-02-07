Expo photo du Photo-Vidéo-Club Place Deffuas Saint-Junien

Expo photo du Photo-Vidéo-Club

Place Deffuas Halle aux grains Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-19 12:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Le Photo Vidéo Club de Saint-Junien vous invite à découvrir son exposition annuelle, un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs d’images. Les membres du club y dévoilent une sélection de 4 à 6 photographies chacun, autour d’un thème libre, révélant la diversité de leurs regards, de leurs inspirations et de leurs sensibilités. À cette richesse visuelle s’ajoute une création originale réalisée sur un thème commun inspiré d’un titre de livre, offrant une approche créative et surprenante.

Cette exposition est également l’occasion de découvrir le travail du club invité Déclic Saint-Pardoux Corbier, pour un dialogue artistique encore plus large. Entre instants capturés, émotions partagées et univers variés, laissez-vous porter par cette immersion photographique accessible à tous. .

Place Deffuas Halle aux grains Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 95 88 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo photo du Photo-Vidéo-Club

L’événement Expo photo du Photo-Vidéo-Club Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin