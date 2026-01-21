Expo photo : Focus sur la biodiversité parisienne Bibliothèque de la Maison Paris Nature Paris

Frédéric Combeau, photographe passionné depuis l’enfance, est agent de la Ville (Direction des Espaces verts et de l’environnement). Autodidacte, il a développé une approche artistique de la photographie animalière, cherchant à révéler la richesse souvent méconnue de la biodiversité urbaine et à magnifier les animaux dans leur environnement naturel.

À découvrir du 1er février au 8 mars à la Bibliothèque de la Maison Paris Nature (Pavillon 2 du Parc Floral de Paris) puis à partir du 10 mars au 11 avril, au 103 Avenue de France (13e).

La Maison Paris Nature présente une exposition de Frédéric Combeau, consacrée à la faune sauvage parisienne.

Du dimanche 01 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-09T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque de la Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide 75012 Paris

maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite/ https://www.facebook.com/Parisbiodiversite/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque de la Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire

