Expo Photo Horschamp Dieulefit 21 juin 2025 14:00

Drôme

Expo Photo Horschamp La Roseraie 11 Montée du jas Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-28

Les 21 & 22 28 & 29 juin 2025, de 14 h à 17 h

L’Embellie présente pour sa seconde édition, les photos réalisées cette année par les élèves de l’atelier Horschamp.

.

La Roseraie 11 Montée du jas

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 04 82 64 nadianelson@me.com

English :

June 21 & 22 28 & 29, 2025, 2 pm to 5 pm

For its second edition, L’Embellie presents photos taken this year by students of the Horschamp workshop.

German :

Am 21. & 22. 28. & 29. Juni 2025, von 14.00 bis 17.00 Uhr

L’Embellie präsentiert in seiner zweiten Ausgabe die Fotos, die in diesem Jahr von den Schülern des Ateliers Horschamp gemacht wurden.

Italiano :

21 e 22 28 e 29 giugno 2025, dalle 14.00 alle 17.00

Per la sua seconda edizione, L’Embellie presenta le fotografie scattate quest’anno dagli studenti del laboratorio di Horschamp.

Espanol :

21 y 22 28 y 29 de junio de 2025, de 14.00 a 17.00 horas

En su segunda edición, L’Embellie presenta las fotografías realizadas este año por los alumnos del taller de Horschamp.

L’événement Expo Photo Horschamp Dieulefit a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux