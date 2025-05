EXPO-PHOTO Imaginaire d’un monde inventé – MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE DES LANDES Labouheyre, 27 mai 2025 14:30, Labouheyre.

Landes

EXPO-PHOTO Imaginaire d’un monde inventé MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE DES LANDES 36, rue Félix Arnaudin Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27 14:30:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

Date(s) :

2025-05-27

Restitution des ateliers menées en milieu scolaire auprès des élèves de CM2, mis en place et animés par la photographe Cloé Harent.

Vernissage le mardi 27 mai à 18h.

Chaque année, la Ville souhaite sensibiliser et familiariser les enfants à la pratique artistique, de développer leur créativité, également leur sens critique et de créer une passerelle vers la Maison de la Photographie des Landes, un lieu dédié à l’Art.

Cette année, ce sont 30 élèves de CE2 de l’école Anne

Sylvestre de Labouheyre qui ont bénéficié, chaque mois

entre décembre et avril, de l’intervention et de l’accompagnement de la photographe Cloé Harent, dont l’exposition restitution de sa résidence de création, s’est clôturée en avril dernier.

En regard du fil rouge de la saison 2025, l’intention de ces ateliers s’est construite autour de la Transmission . Leurs productions portent un regard aiguisé et poétique sur le quotidien et l’environnement scolaire qui les entoure, un témoignage touchant fixé dans le présent et légué au futur. .

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE DES LANDES 36, rue Félix Arnaudin

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 culturemairie@labouheyre.fr

English : EXPO-PHOTO Imaginaire d’un monde inventé

Restitution of in-school workshops with CM2 pupils, set up and run by photographer Cloé Harent.

Opening on Tuesday May 27 at 6pm.

German : EXPO-PHOTO Imaginaire d’un monde inventé

Ergebnis der Workshops, die im schulischen Umfeld mit Schülern der fünften Klasse durchgeführt wurden und von der Fotografin Cloé Harent eingerichtet und geleitet wurden.

Vernissage am Dienstag, den 27. Mai um 18 Uhr.

Italiano :

Restituzione dei laboratori realizzati nelle scuole con gli alunni della CM2, ideati e condotti dalla fotografa Cloé Harent.

Inaugurazione martedì 27 maggio alle 18.00.

Espanol : EXPO-PHOTO Imaginaire d’un monde inventé

Restitución de los talleres realizados en las escuelas con los alumnos de CM2, creados y dirigidos por la fotógrafa Cloé Harent.

Inauguración el martes 27 de mayo a las 18.00 h.

L’événement EXPO-PHOTO Imaginaire d’un monde inventé Labouheyre a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Cœur Haute Lande