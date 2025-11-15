EXPO PHOTO Jonchery-sur-Vesle
EXPO PHOTO Jonchery-sur-Vesle samedi 15 novembre 2025.
EXPO PHOTO
Salle polyvalente Jonchery-sur-Vesle Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16
Tout public
Exposition photo annuelle du club Mediaphotojonchery, à la salle polyvalente. .
Salle polyvalente Jonchery-sur-Vesle 51140 Marne Grand Est +33 3 26 48 52 71
English : EXPO PHOTO
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement EXPO PHOTO Jonchery-sur-Vesle a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT de la Marne