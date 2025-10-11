EXPO-PHOTO Le sens du présent MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE DES LANDES Labouheyre

La Maison de la Photographie des Landes accueille une expo-photo intitulée Le sens du présent du 11 octobre au 22 novembre.

Dans cette expo-photo, Paul BAUDON, photographe en résidence, vise à mettre en lumière, le parcours et l’engagement quotidien des sapeurs-pompiers.

Au quotidien, les femmes et les hommes du Service Départemental d’Incendie et de Secours œuvrent dans un esprit de transmission. Par les manœuvres, les formations ou la pratique des sports collectifs favorisant la cohésion et l’intégration, cette transmission prend de multiples formes savoirs, expériences, liens intergénérationnels.

Le métier de sapeurs-pompiers s’inscrit dans une continuité, héritée de celles et ceux qui les ont précédés, tout en s’adaptant sans cesse aux évolutions de la société et du territoire.

Accès libre Tout public .

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE DES LANDES 36, rue Félix Arnaudin Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 culturemairie@labouheyre.fr

English : EXPO-PHOTO Le sens du présent

> ‘Le sens du Présent’ photo exhibition

> Paul Baudon, photographer in residence, aims to highlight the journey and daily commitment of firefighters.

> From October 11 to November 22.

> Maison de la Photographie des Landes

Open: Wednesday, Thursday, Saturday, 2:30 pm to 6 pm

> Free access

German : EXPO-PHOTO Le sens du présent

> Fotoausstellung Der Sinn der Gegenwart

> Paul Baudon, Fotograf in Residenz, möchte den Werdegang und den täglichen Einsatz der Feuerwehrleute beleuchten.

> Vom 11. Oktober bis zum 22. November.

> Maison de la Photographie des Landes (Haus der Fotografie der Landes)

Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag, Samstag von 14:30 bis 18:00 Uhr

> Freier Zugang

Italiano :

> Mostra fotografica Le sens du Présent

> Paul Baudon, fotografo in residenza, intende far luce sulla carriera e sull’impegno quotidiano dei vigili del fuoco.

> Dall’11 ottobre al 22 novembre.

> Maison de la Photographie des Landes

Apertura: mercoledì, giovedì, sabato, 14.30-18.00

> Accesso libero

Espanol : EXPO-PHOTO Le sens du présent

> Exposición fotográfica Le sens du Présent

> Paul Baudon, fotógrafo residente, pretende arrojar luz sobre la carrera y el compromiso diario de los bomberos.

> Del 11 de octubre al 22 de noviembre.

> Maison de la Photographie des Landes

Abierto: miércoles, jueves y sábado, de 14.30 a 18.00 h

> Acceso gratuito

