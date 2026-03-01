Expo photo Relai.s des futurs Lormes
Expo photo Relai.s des futurs Lormes mercredi 18 mars 2026.
Expo photo
Relai.s des futurs 15 avenue du 8 mai 1945 Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 09:00:00
fin : 2026-03-18 17:00:00
Date(s) :
2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15
Expo Photo Du 7 mars au 19 avril au Relai.s des Futurs1 photographe, Francis Chopard, 2 regards (balade urbaine, rêverie hivernale) Inauguration samedi 7 mars à partir de 18h. Bar et petite restauration avec participation libre. .
Relai.s des futurs 15 avenue du 8 mai 1945 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 66 04 23
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L’événement Expo photo Lormes a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs