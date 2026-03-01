Expo photo Relai.s des futurs Lormes

Expo photo

Relai.s des futurs 15 avenue du 8 mai 1945 Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 09:00:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

Date(s) :

2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15

Expo Photo Du 7 mars au 19 avril au Relai.s des Futurs1 photographe, Francis Chopard, 2 regards (balade urbaine, rêverie hivernale) Inauguration samedi 7 mars à partir de 18h. Bar et petite restauration avec participation libre. .

Relai.s des futurs 15 avenue du 8 mai 1945 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 66 04 23

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English : Expo photo

L’événement Expo photo Lormes a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs