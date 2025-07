EXPO PHOTO MINI MONSTRES Saint-Germain-de-Calberte

Découverte des insectes fascinants des vallées cévenoles à travers une exposition de plus de 50 photographies dans les rues piétonnes de Saint Germain de Calberte.

Vernissage le 26 juillet à 17h, devant la mairie, promenade déambulatoire en compagnie des deux photographes. pot de l’amitié à l’issue.

Du 26 juillet au 16 Août, partez à la découverte des insectes fascinants de nos vallées cévenoles à travers une exposition de plus de 50 photographies, dans les rues piétonnes de Saint Germain de Calberte.

Organisée dans le cadre de l’Atlas communal de la biodiversité, cette exposition est le fruit d’un partenariat entre l’Association Rhizomes, la Municipalité de Saint-Germain et le Parc national des Cévennes.

Pour enrichir votre visite, des livrets explicatifs sont disponibles à l’Office du Tourisme de Saint-Germain.

Vernissage le 26 juillet à 17h, devant la mairie de St Germain, promenade déambulatoire en compagnie des deux photographes. pot de l’amitié à l’issue.

Coordonnées Florence et Marc, Association Rhizomes —> 0609747451

Mél rhizomes.asso@gmail.com

site web https://rhizomes.zenfolio.com .

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 09 74 74 51 rhizomes.asso@gmail.com

English :

Discover the fascinating insects of the Cévennes valleys through an exhibition of over 50 photographs in the pedestrian streets of Saint Germain de Calberte.

Opening: July 26 at 5pm, in front of the town hall, a stroll in the company of the two photographers, followed by a friendly drink.

German :

Entdecken Sie die faszinierenden Insekten der Cevennen-Täler anhand einer Ausstellung von mehr als 50 Fotografien in den Fußgängerzonen von Saint Germain de Calberte.

Vernissage: 26. Juli um 17 Uhr vor dem Rathaus, Spaziergang in Begleitung der beiden Fotografen. Freundschaftsumtrunk im Anschluss.

Italiano :

Scoprite gli affascinanti insetti delle valli delle Cévennes attraverso una mostra di oltre 50 fotografie nelle vie pedonali di Saint Germain de Calberte.

Inaugurazione: 26 luglio, ore 17.00, davanti al municipio, passeggiata in compagnia dei due fotografi, seguita da un aperitivo in compagnia.

Espanol :

Descubra los fascinantes insectos de los valles de las Cevenas a través de una exposición de más de 50 fotografías en las calles peatonales de Saint Germain de Calberte.

Inauguración: el 26 de julio a las 17.00 h, frente al ayuntamiento, paseo en compañía de los dos fotógrafos, seguido de una copa amistosa.

