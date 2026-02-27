Expo photo Morgane Le Rhun Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo photo Morgane Le Rhun

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-08

L’artiste-photographe Morgane Le Rhun saisit des instants dans les ports, sur les plages, en pleine nature… .

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

