Expo photo Nazelles-Négron

Expo photo Nazelles-Négron samedi 27 septembre 2025.

Expo photo

Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-09-27

Du 27 septembre au 5 octobre 2025, le club photo de Nazelles-Négron vous propose une Expo Photo à la Grange Dimière de Négron.

Du 27 septembre au 5 octobre 2025, le club photo de Nazelles-Négron vous propose une Expo Photo à la Grange Dimière de Négron. Entrée Gratuite .

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71

English :

From September 27 to October 5, 2025, the Nazelles-Négron Photo Club will be holding a photo exhibition at the Grange Dimière in Négron.

German :

Vom 27. September bis zum 5. Oktober 2025 veranstaltet der Fotoclub Nazelles-Négron eine Fotoausstellung in der Grange Dimière in Négron.

Italiano :

Dal 27 settembre al 5 ottobre 2025, il Foto Club Nazelles-Négron organizza una mostra fotografica presso la Grange Dimière di Négron.

Espanol :

Del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2025, el Foto Club Nazelles-Négron organiza una exposición fotográfica en la Grange Dimière de Négron.

L’événement Expo photo Nazelles-Négron a été mis à jour le 2025-08-28 par OFFICE AMBOISE