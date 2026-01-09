EXPO PHOTO REGARD SUR LA FEMME Montpellier

EXPO PHOTO REGARD SUR LA FEMME

Exposition photographique de Nathalie Palacin

A travers le bodypainting et la photographie, Nathalie Palacin transforme les femmes de son quotidien des collègues, sa famille en véritable oeuvre d’art. Une manière d’interroger les standards imposés par la société, de mettre en valeur la beauté partout où elle se trouve et de donner un espace d’expression et de confiance aux femmes qui l’entourent.

Découvrez son travail en 10 photos. .

English :

Photographic exhibition by Nathalie Palacin

