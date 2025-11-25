Expo Photo Rendez-vous en Terre Sauvage Doudeville

Expo Photo Rendez-vous en Terre Sauvage

Exposition photographique à découvrir au Carrefour du Lin

Du 25 novembre au 24 décembre 2025

Du mardi au vendredi 10h-12h30 & 14h-17h30, le samedi de 10h à 12h30

La photographie animalière est tout un art, un art photographique bien évidemment mais aussi un art de la patience. Antony Garcia nous emmène ici en forêt, à la rencontre de la faune locale. Nous y croiserons un cerf, un renard mais aussi sanglier. Au plus près des animaux, au plus près de la nature.

Prenons le temps et arrêtons-nous un instant pour observer ce qui nous entoure.

La nature d’ici mais aussi celle d‘ailleurs.

Cette exposition est un rendez-vous en terre sauvage.

Plus proche de la faune, de la flore mais aussi plus proche de notre nature. Voyageons au travers de ces photographies et contemplons le monde qui nous entoure.

Forêt, banquise, cerf, pingouin ou bien encore l’océan de là-bas. .

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 80 46

